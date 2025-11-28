 Aller au contenu principal
Goldman Sachs passe sous les 10% des votes de Worldline
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 13:47

Goldman Sachs Group déclare à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 novembre, indirectement, le seuil de 10% des droits de vote de Worldline , au résultat d'une cession d'actions hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation.

La banque d'affaires américaine précise détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 31 692 142 actions Worldline, soit 11,16% du capital et 9,64% des droits de vote du groupe français de solutions de paiement.

