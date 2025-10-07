 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 944,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Goldman Sachs ouvre un bureau au Koweït pour renforcer sa présence au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 00:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a ouvert un nouveau bureau au Koweït, a-t-il annoncé lundi, dans le but d'étendre ses services aux clients régionaux et d'approfondir son empreinte au Moyen-Orient.

La banque a déclaré qu'elle était le partenaire stratégique du Koweït dans les domaines de la banque d'investissement, des marchés de capitaux et de la gestion d'actifs depuis plus de 50 ans.

Une initiative de formation professionnelle menée par Goldman Sachs et visant à développer les talents locaux au sein de la KIA, de l'institution publique de sécurité sociale et du Fonds koweïtien a été un élément clé du partenariat.

"Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat de longue date avec le Koweït en établissant ce bureau afin de développer nos capacités au Moyen-Orient et de mieux servir nos clients", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs.

Dans le cadre de cette expansion, Goldman Sachs a nommé Mohammad Almatrouk au poste de directeur général pour diriger le nouveau bureau, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. La banque a également nommé récemment Fahad Alebrahim au poste de directeur général de sa division de gestion de patrimoine privé.

Le Koweït, riche en pétrole, abrite la Kuwait Investment Authority (KIA), l'un des plus grands fonds souverains du monde.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
796,500 USD NYSE +0,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wall Street finit en ordre dispersé, l'IA dope le S&P 500 et le Nasdaq
    Wall Street finit en ordre dispersé, l'IA dope le S&P 500 et le Nasdaq
    information fournie par Reuters 07.10.2025 00:34 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi alors que les investisseurs ont concentré leur attention sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA), avec en toile de fond un sixième jour de "shutdown". Le Nasdaq et le S&P 500

  • Un agent de la police aux frontières (CBP) à Broadview, dans l'Illinois, le 3 octobre 2025 ( AFP / OCTAVIO JONES )
    Trump menace d'utiliser l'état d'urgence pour déployer la Garde nationale
    information fournie par AFP 07.10.2025 00:16 

    Le président américain Donald Trump a intensifié lundi la pression sur l'Etat de l'Illinois et la ville de Chicago en évoquant un possible recours à l'état d'urgence pour surmonter l'opposition des autorités locales et des décisions de justice contre le déploiement ... Lire la suite

  • Un homme portant un bébé passe devant les photos des victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, au mémorial du massacre du festival Nova, à Réïm dans le sud d'Israël, le 6 octobre 2025 ( AFP / JOHN WESSELS )
    Les négociations indirectes pour mettre fin à la guerre à Gaza commencent en Egypte
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:45 

    Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages et mettre fin à deux ans de guerre à Gaza ont commencé lundi en Egypte, mais elles pourraient prendre plusieurs jours, selon une source proche de ces discussions. Ces pourparlers sont ... Lire la suite

  • Défilé Chanel lors de la Fashion Week, le 6 octobre 2025 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Fashion Week: Matthieu Blazy déploie sa galaxie chez Chanel
    information fournie par AFP 06.10.2025 23:11 

    C'était l'événement le plus attendu de cette Fashion Week parisienne: Matthieu Blazy a fait lundi soir ses débuts chez Chanel, avec une première collection qui revisite les codes fondateurs de la maison dans un dialogue entre passé et présent. Sous la verrière ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank