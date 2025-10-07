Goldman Sachs ouvre un bureau au Koweït pour renforcer sa présence au Moyen-Orient

Goldman Sachs GS.N a ouvert un nouveau bureau au Koweït, a-t-il annoncé lundi, dans le but d'étendre ses services aux clients régionaux et d'approfondir son empreinte au Moyen-Orient.

La banque a déclaré qu'elle était le partenaire stratégique du Koweït dans les domaines de la banque d'investissement, des marchés de capitaux et de la gestion d'actifs depuis plus de 50 ans.

Une initiative de formation professionnelle menée par Goldman Sachs et visant à développer les talents locaux au sein de la KIA, de l'institution publique de sécurité sociale et du Fonds koweïtien a été un élément clé du partenariat.

"Nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat de longue date avec le Koweït en établissant ce bureau afin de développer nos capacités au Moyen-Orient et de mieux servir nos clients", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs.

Dans le cadre de cette expansion, Goldman Sachs a nommé Mohammad Almatrouk au poste de directeur général pour diriger le nouveau bureau, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. La banque a également nommé récemment Fahad Alebrahim au poste de directeur général de sa division de gestion de patrimoine privé.

Le Koweït, riche en pétrole, abrite la Kuwait Investment Authority (KIA), l'un des plus grands fonds souverains du monde.