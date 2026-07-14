Goldman Sachs : nouveau record absolu à 1.136 USD, peut viser 1 200

Goldman Sachs fait un véritable carton plein au 2ème trimestre avec une bourse de Wall Street au firmament et plus "bullish" que jamais (activité "actions" à 72%), et une activité fusion/acquisitions qui explose de 90% par rapport à 2025.

Le bénéfice par action a presque doublé (à 20,98 USD, contre 10,91 USD un an plus tôt), le produit net bancaire a bondi de 39% à 20,34 Mds USD soit 25% de plus que prévu.

Le titre établit un nouveau record absolu à 1.136 USD et la dernière oscillation du mois de juin entre 1.000 et 1.010 USD préfigure une cible de 1.200USD (au minimum).