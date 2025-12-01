Goldman Sachs met la main sur Innovator Capital Management
Innovator gère 28 MdsUSD d'actifs sous supervision (AUS) sur 159 ETF à résultat défini au 30 septembre 2025, 'avec des capacités pour générer des résultats pour les clients en termes de revenus, de tampons ciblés et de stratégies de croissance'.
'Cette transaction élargira considérablement la gamme d'ETF de Goldman Sachs Asset Management et sa feuille de route future des produits, tout en améliorant son offre dans l'une des catégories d'ETF actifs à la croissance la plus rapide', explique la banque new-yorkaise.
Les ETF à résultat défini utilisent des dérivés et des stratégies basées sur des options visant à offrir des objectifs spécifiques, permettant aux investisseurs de constituer et de personnaliser des portefeuilles via le portefeuille fiscalement efficace.
La contrepartie de la transaction devrait s'élever à environ 2 MdsUSD, sous réserve de certains objectifs de performance. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, sous réserve d'approbation réglementaire et d'autres conditions habituelles.
