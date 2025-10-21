 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,28
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Goldman Sachs met en place une équipe de gestion de patrimoine privé en Arabie saoudite
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N met en place une équipe de gestion de fortune privée en Arabie saoudite, a-t-elle annoncé mardi, afin de renforcer son offre au Moyen-Orient pour répondre aux besoins d'un nombre croissant de personnes fortunées dans la région.

En mai de l'année dernière, la banque américaine a obtenu une licence pour établir son siège régional à Riyad, où elle a un bureau depuis 2008, et l'équipe de gestion de patrimoine étendra les capacités du bureau, a déclaré Goldman Sachs dans un communiqué.

La banque fait partie des entreprises internationales qui étendent leur présence dans le royaume, l'Arabie saoudite cherchant à réduire sa dépendance à l'égard des recettes pétrolières en investissant dans des secteurs tels que les services financiers.

"L'Arabie saoudite a une économie exceptionnellement dynamique et une base d'investisseurs très sophistiquée", a déclaré Rob Mullane, co-responsable de la gestion de patrimoine privé pour la région EMEA chez Goldman Sachs. La banque prévoit d'ouvrir "des opportunités d'investissement locales et mondiales" pour les clients régionaux, a-t-il ajouté.

La banque a indiqué qu'elle recrutait du personnel dans la région.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
763,090 USD NYSE +1,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank