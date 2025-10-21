Goldman Sachs met en place une équipe de gestion de patrimoine privé en Arabie saoudite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N met en place une équipe de gestion de fortune privée en Arabie saoudite, a-t-elle annoncé mardi, afin de renforcer son offre au Moyen-Orient pour répondre aux besoins d'un nombre croissant de personnes fortunées dans la région.

En mai de l'année dernière, la banque américaine a obtenu une licence pour établir son siège régional à Riyad, où elle a un bureau depuis 2008, et l'équipe de gestion de patrimoine étendra les capacités du bureau, a déclaré Goldman Sachs dans un communiqué.

La banque fait partie des entreprises internationales qui étendent leur présence dans le royaume, l'Arabie saoudite cherchant à réduire sa dépendance à l'égard des recettes pétrolières en investissant dans des secteurs tels que les services financiers.

"L'Arabie saoudite a une économie exceptionnellement dynamique et une base d'investisseurs très sophistiquée", a déclaré Rob Mullane, co-responsable de la gestion de patrimoine privé pour la région EMEA chez Goldman Sachs. La banque prévoit d'ouvrir "des opportunités d'investissement locales et mondiales" pour les clients régionaux, a-t-il ajouté.

La banque a indiqué qu'elle recrutait du personnel dans la région.