Goldman Sachs met en avant la croissance du streaming et l'amélioration des marges d'Amagi Labs, en Inde ; le titre est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 juin - ** L'action d'Amagi Media Labs AMAI.NS progresse de 1 % à 537,2 roupies ** Goldman Sachs maintient sa recommandation “Achat” sur le fournisseur de technologies multimédias basées sur le cloud et conserve son objectif de cours à 480 roupies
** Selon Goldman Sachs, Amagi connaît un bon essor sur divers marchés du segment du streaming; l'AMAI estime que la société peut augmenter son chiffre d'affaires conformément aux tendances récentes à moyen terme ** GS estime que le modèle économique d’Amagi présente un fort effet de levier opérationnel; la société prévoit une progression des marges à 20 % d’ici l’exercice fiscal 2030E et une croissance du chiffre d’affaires à un TCAC de 20 % entre les exercices fiscaux 2026 et 2030E
** Il souligne comme risques majeurs l’impact négatif de l’évolution de l’IA et une pression sur les revenus plus forte que prévu dans le secteur du câble et de la radiodiffusion
** Le titre a progressé de 68,6 % depuis son introduction en bourse le 21 janvier
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