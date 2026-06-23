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Goldman Sachs met en avant la croissance du streaming et l'amélioration des marges d'Amagi Labs, en Inde ; le titre est en hausse
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 07:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action d'Amagi Media Labs AMAI.NS progresse de 1 % à 537,2 roupies ** Goldman Sachs maintient sa recommandation “Achat” sur le fournisseur de technologies multimédias basées sur le cloud et conserve son objectif de cours à 480 roupies

** Selon Goldman Sachs, Amagi connaît un bon essor sur divers marchés du segment du streaming; l'AMAI estime que la société peut augmenter son chiffre d'affaires conformément aux tendances récentes à moyen terme ** GS estime que le modèle économique d’Amagi présente un fort effet de levier opérationnel; la société prévoit une progression des marges à 20 % d’ici l’exercice fiscal 2030E et une croissance du chiffre d’affaires à un TCAC de 20 % entre les exercices fiscaux 2026 et 2030E

** Il souligne comme risques majeurs l’impact négatif de l’évolution de l’IA et une pression sur les revenus plus forte que prévu dans le secteur du câble et de la radiodiffusion

** Le titre a progressé de 68,6 % depuis son introduction en bourse le 21 janvier

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 07:52:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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