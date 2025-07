Goldman Sachs: le titre recule, HSBC abaisse son conseil information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 17:05









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice Dow Jones mardi matin à la Bourse de New York, plombé par une note de HSBC qui dit adopter une approche moins favorable sur les fondamentaux du groupe bancaire américain.



Vers 11h00, le titre recule de 2% tandis que le Dow recule de 0,4%. Depuis le début de l'année, l'action Goldman affiche un gain de 24%, à comparer avec une hausse de l'ordre de 4% pour le Dow.



Dans une note de recherche, les analystes de HSBC estiment que la valorisation actuelle de Goldman Sachs intègre une grande partie des bonnes nouvelles qui portent aujourd'hui le secteur.



De leur point de vue, l'absence d'une poursuite de l'amélioration de ses bonnes performances dans la banque d'investissement au cours des mois qui viennent, ou une dégradation du climat sur les marchés financiers, pourraient conduire à des déceptions, voire à une correction du titre.



Ils disent ramener en conséquence leur conseil sur la valeur de 'conserver' à 'alléger'.





Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR 698,760 USD NYSE -1,66%