Goldman Sachs : le courtage actions en soutien des résultats trimestriels

(AOF) - Goldman Sachs a présenté des profits meilleurs que prévu à la faveur de sa solide performance dans le courtage actions. Au quatrième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires américaine a bondi de 51% à 2 milliards de dollars, soit 5,48 dollars par action. Ce dernier est supérieur au consensus FactSet s’élevant à 3,62 dollars. Les revenus de Goldman Sachs ont progressé de 7% à 11,32 milliards de dollars, ressortant au dessus des prévisions de Wall Street : 10,8 milliards de dollars.

La banque a enregistré une charge de 529 millions de dollars, argent destiné à renflouer la FDIC, qui a dû intervenir en raison de la faillite de plusieurs banques régionales en 2023.

Si le courtage obligataire (FICC) a chuté 24% à 2,03 milliards de dollars, le courtage actions a progressé de 26% à 2,61 milliards de dollars grâce à la hausse des marchés actions sur la période. Les revenus de la banque d'investissement ont reculé de 12% à 1,65 milliard de dollars, pénalisés par la faiblesse du conseil lié aux opérations de fusions & acquisitions.

L'établissement a affiché un bond de 23% des revenus de ses activités de gestion d'actifs et de fortune à 4,23 milliards de dollars. Cette progression reflète principalement des revenus nettement plus élevés dans les placements en actions et en obligations.

AOF - EN SAVOIR PLUS