Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs: Le 2e trimestre tiré par le trading, hausse des provisions pour créances douteuses Reuters • 15/07/2020 à 14:54









GOLDMAN SACHS : LE 2E TRIMESTRE TIRÉ PAR LE TRADING, HAUSSE DES PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES PARIS (Reuters) - Goldman Sachs a fait état mercredi d'une hausse de ses résultats trimestriels, dopés notamment pas le dynamisme de ses activités de trading, et d'une nette augmentation de ses provisions pour créances douteuses. Le résultat net attribuable aux actionnaires a progressé de 2% à 2,25 milliards de dollars lors du deuxième trimestre clos fin juin. Le bénéfice net par action ressort à 6,26 dollars contre 5,81 dollars un an plus tôt. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action de 3,78 dollars selon le consensus IBES pour Refinitiv. La banque a notamment vu les revenus de ses activités de marchés bondir de 93%. Le titre Goldman Sachs gagnait près de 4% dans les transactions en avant-Bourse. La banque américaine a par ailleurs fait état d'une provision pour couvrir d'éventuelles pertes de crédit de 1,59 milliard de dollars au deuxième trimestre, un chiffre en hausse de 70% par rapport aux trois premiers mois de l'année. Mardi, Citigroup, Wells Fargo et JPMorgan ont annoncé un total de 28 milliards de dollars pour créances douteuses, rappelant ainsi que la majeure partie des dégâts économiques liés à la pandémie de coronavirus sont encore à venir. (Anirban Sen à Bangalore et Elizabeth Dilts à New York; Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE 0.00%