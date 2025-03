Goldman Sachs: l'UE approuve l'opération sur OMH HealthEdge information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint d'OMH HealthEdge Holdings par Goldman Sachs Group et le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.



L'opération concerne principalement le marché des services de gestion du cycle de revenus destinés aux organismes de santé américains.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.







