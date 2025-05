Goldman Sachs: l'UE approuve l'opération sur Galaxy UK Topco information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Galaxy UK Topco Limited (' Trackunit ') par Hg Pooled Management Limited (' Hg '), toutes deux établies au Royaume-Uni, et The Goldman Sachs Group, Inc. (' Goldman Sachs '), établie aux États-Unis.



L'opération concerne principalement le secteur de la télématique pour véhicules et équipements.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, les entreprises n'étant actives ni sur les mêmes marchés ni sur des marchés situés à des niveaux différents de la chaîne d'approvisionnement.





