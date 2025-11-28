Goldman Sachs International recule sous les 5% du capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 17:18
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Soitec hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Soitec détenues par assimilation.
Valeurs associées
|26,5500 EUR
|Euronext Paris
|-3,63%
