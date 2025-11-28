 Aller au contenu principal
Goldman Sachs International recule sous les 5% du capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 17:18

La société Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 24 novembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Soitec et détenir individuellement, 4,98% du capital et 3,89% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Soitec hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Soitec détenues par assimilation.

SOITEC
26,5500 EUR Euronext Paris -3,63%
