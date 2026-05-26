Goldman Sachs Group repasse au-dessus des 5% d'Icade

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 mai, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Icade, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 4 238 944 actions Icade représentant autant de droits de vote, soit 5,56% du capital et des droits de vote du groupe foncier et de promotion immobilière.

Dans un avis adressé précédent vendredi dernier, Goldman Sachs Group avait déclaré avoir franchi en baisse, le 18 mai, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Icade, à la suite d'une cession d'actions hors marché.