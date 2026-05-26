Tennis/Roland-Garros-Kouame fait une entrée fracassante en Grand Chelem

Open de France

(Bien lire "de 20 ans son aîné" §2)

par Vincent Daheron

Le prometteur Moïse Kouame, 17 ans, a parfaitement réussi mardi sa première en Grand ​Chelem en battant en trois sets le Croate Marin Cilic (7-6 (4), 6-2, 6-1), vainqueur de l'US Open 2014.

Invité par les organisateurs, le jeune Français n'a jamais semblé perturbé sur le court Simonne-Mathieu pour ​le premier match de sa carrière dans le tableau principal d'un tournoi majeur. Face à lui se présentait pourtant ​Marin Cilic, de 20 ans son aîné, demi-finaliste ⁠en 2022 et encore 46e mondial.

Porté par des jambes de feu en défense et ‌auteur de quelques amorties bien senties, Moïse Kouame, 318e à l'ATP, a viré en tête lors d'une première manche conclue au tie-break et après ​avoir écarté deux balles de ‌set à son encontre.

"Ce n'était pas facile, j'essaie toujours de rester ⁠dans le moment présent, de ne pas trop penser au score. Aujourd'hui, j'ai vraiment bien réussi à le faire", a-t-il déclaré sur le court.

Solide tout au long du match, il ⁠n'a pas concédé le ‌moindre break pour finalement s'imposer en trois manches et 2h38 de jeu. Il ⁠est devenu le plus jeune joueur à remporter un match en Grand Chelem depuis ‌2009 et le plus jeune à Roland-Garros depuis 1991.

"C'est beaucoup d'émotions, c'est exceptionnel. ⁠En venant jouer ce tournoi, je ne savais pas exactement à ⁠quoi m'attendre. Avec l'équipe, ‌on a bossé pour être le plus prêt possible", a ajouté le natif de Sarcelles (Val-d'Oise).

Vainqueur ​de son deuxième match seulement sur le ‌circuit principal, après une victoire en mars au Masters 1000 de Miami, l'élève de Richard Gasquet jouera au deuxième ​tour le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo, 71e mondial.

Il confirme une ascension express cette saison. Vainqueur de trois tournois ITF, la troisième division du tennis professionnel, Moïse Kouame a bénéficié ⁠de plusieurs invitations cette saison sur le circuit principal, disputant notamment les Masters 1000 de Miami et de Monte-Carlo.

"Toute cette expérience récoltée à Miami et Monte-Carlo m'a sûrement un peu aidé", a-t-il ensuite estimé en conférence de presse. "D'un point de vue technique, j'étais assez serein, je savais que j'étais prêt, je me sentais bien mentalement et physiquement."

(Reportage de Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)