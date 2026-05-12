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Goldman Sachs et Morgan Stanley se renforcent au capital de Teleperformance
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 13:21

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital de Teleperformance, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires a précisé détenir, à cette date, indirectement, 6 010 437 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 10,04% du capital et 9,80% des droits de vote du groupe d'externalisation de la relation client.

De même, Morgan Stanley a déclaré avoir franchi en hausse, le 5 mai, lui aussi par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Teleperformance, là aussi à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

L'établissement américain a précisé détenir indirectement 3 016 365 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 4,92% des droits de vote du groupe français.

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