Crédits immobiliers: la reprise se confirme en mars

( AFP / WILLIAM WEST )

Le marché du crédit immobilier a poursuivi sa reprise en mars en France, avec une progression de près de 9% des montants accordés en un mois, selon les données publiées mardi par la Banque de France.

Le montant total des nouveaux prêts accordés en mars, hors renégociations et corrigé des variations saisonnières, a été en hausse pour le troisième mois consécutif pour s'établir à 12,6 milliards d'euros, soit 1 milliard d'euros de plus qu'en février.

Le niveau d'emprunt dépasse légèrement celui de mars 2025 (12,2 milliards d'euros), selon la Banque de France.

Le taux d'intérêt moyen de ces nouveaux crédits s'est stabilisé à 3,22%. Il était à 3,23% en février et s'affichait à 3,20% un an plus tôt, en mars 2025.

Ces taux s'entendent hors frais et assurance.

La Banque de France relève par ailleurs une dynamique particulière chez les acheteurs d'un premier bien immobilier: depuis le début de l'année 2025, le nombre de prêts accordés aux primo-accédants augmente plus rapidement que celui de l'ensemble des emprunteurs.

Les montants des crédits immobiliers avaient largement diminué entre mi-2022 et début 2024, une période pendant laquelle la Banque centrale européenne (BCE) avait progressivement augmenté ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation en Europe.

Ces hausses ont été ensuite répercutées sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers.

Ils ont depuis reflué doucement, dans le sillage des assouplissements des taux directeurs de la BCE au fur et à mesure du ralentissement de l'inflation.

Le marché des crédits à la consommation a également légèrement progressé en mars, avec un volume de 5,7 milliards d'euros de prêts accordés contre 5,6 en février et 5,5 en mars 2025.

Le taux moyen de ces prêts à la consommation a poursuivi sa légère décrue pour s'établir à 6,33%, contre 6,40% en février et 6,47% en mars 2025.