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Goldman Sachs et Barclays s'allègent au capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 17:05

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 mars, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital d' Ubisoft Entertainment, au résultat d'une cession d'actions hors marché.

Du fait de ce franchissement, la banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 10 841 883 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 8,05% du capital et 7,27% des droits de vote de cette société.

De même, Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le même jour, le seuil de 5% du capital d'Ubisoft, toujours au résultat d'une cession d'actions hors marché.

La banque britannique a précisé détenir indirectement 6 715 853 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et 4,50% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.

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