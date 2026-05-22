Goldman Sachs estime que la réduction des stocks de gaz naturel en Chine va stimuler les importations de GNL à l'approche de l'hiver

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La réduction des stocks de gaz en Chine laisse présager une hausse des importations de GNL à l'approche de l'hiver, ce qui accentue les risques de hausse des prix du gaz en Europe, en particulier si les perturbations des flux énergétiques dans le détroit d'Ormuz persistent, a indiqué Goldman Sachs dans une note publiée jeudi.

* La banque a indiqué que la demande de gaz de la Chine en avril avait légèrement baissé en glissement annuel, s'établissant à 379 milliards de mètres cubes par an (Bcm/an), soit 8 milliards de mètres cubes de moins que ses prévisions. Elle a ajouté que, malgré la faiblesse de la demande, la constitution de stocks de gaz en Chine avait été moins importante que prévu, entraînant une baisse des stocks en glissement annuel pour la première fois depuis plusieurs années.

* Cela suggère que des importations de GNL plus importantes seront probablement nécessaires de manière séquentielle pour que la Chine puisse reconstituer ses stocks d'une année sur l'autre avant l'hiver prochain, a ajouté Goldman Sachs.

* La banque s'attend à ce que les prix du TTF atteignent potentiellement 65 euros par mégawattheure au troisième trimestre et 53 EUR/MWh au quatrième trimestre de cette année si la normalisation des flux énergétiques dans le détroit d'Ormuz est reportée à fin juillet, et a conseillé aux consommateurs de gaz en Europe et en Asie de se couvrir contre les risques liés à l'hiver.

* Les données à haute fréquence sur les importations chinoises de GNL pour le mois de mai montrent un resserrement de l'écart par rapport aux niveaux de l'année dernière, et la prime de prix du GNL asiatique par rapport au gaz européen reste forte, ce qui incite à réorienter les approvisionnements de l'Atlantique vers le Pacifique, a ajouté Goldman Sachs.