Goldman Sachs estime que l'effet de levier de l'IA est limité et déclasse les fabricants de microprocesseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions des fabricants de puces chutent alors que Goldman Sachs signale l'effet de levier limité de l'IA et l'exécution "terne"

** La société de courtage rétrograde Arm Holdings ARM.O de "neutre" à "vendre", les actions baissent de 3,3 % à 126,54 $

** Nous nous attendons également à ce qu'ARM continue d'augmenter ses dépenses en R&D pour saisir l'opportunité de la fabrication de puces, ce qui réduira l'effet de levier financier en FY27/FY28" - Goldman Sachs

** Texas Instruments TXN.O rétrogradé de "acheter" à "vendre", actions en baisse marginale

** Le courtier note que les choix de TXN en matière de capacité et d'inventaire au cours du dernier cycle se traduiront probablement par un manque d'expansion cyclique des marges par rapport à ses pairs

** Goldman Sachs déclasse Entegris ENTG.O de "neutre" à "vendre", les actions baissent de ~3% à $89.82

** La société de courtage s'attend à ce qu'ENTG fasse moins bien que ses concurrents, notant la lenteur des investissements dans la construction d'usines de fabrication de semi-conducteurs