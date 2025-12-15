 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs estime que l'effet de levier de l'IA est limité et déclasse les fabricants de microprocesseurs
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions des fabricants de puces chutent alors que Goldman Sachs signale l'effet de levier limité de l'IA et l'exécution "terne"

** La société de courtage rétrograde Arm Holdings ARM.O de "neutre" à "vendre", les actions baissent de 3,3 % à 126,54 $

** Nous nous attendons également à ce qu'ARM continue d'augmenter ses dépenses en R&D pour saisir l'opportunité de la fabrication de puces, ce qui réduira l'effet de levier financier en FY27/FY28" - Goldman Sachs

** Texas Instruments TXN.O rétrogradé de "acheter" à "vendre", actions en baisse marginale

** Le courtier note que les choix de TXN en matière de capacité et d'inventaire au cours du dernier cycle se traduiront probablement par un manque d'expansion cyclique des marges par rapport à ses pairs

** Goldman Sachs déclasse Entegris ENTG.O de "neutre" à "vendre", les actions baissent de ~3% à $89.82

** La société de courtage s'attend à ce qu'ENTG fasse moins bien que ses concurrents, notant la lenteur des investissements dans la construction d'usines de fabrication de semi-conducteurs

Valeurs associées

ARM HOLDING ADR
125,5750 USD NASDAQ -4,06%
ENTEGRIS
89,3100 USD NASDAQ -3,50%
TEXAS INSTRUMENT
178,6000 USD NASDAQ -0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/12/2025 à 18:43:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank