Goldman Sachs en baisse, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre étant inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de la banque d'investissement Goldman Sachs GS.N chutent de 1,4 % à 920 $ en pré-marché après les résultats du 4ème trimestre

** Les revenus de la banque s'élèvent à 13,45 milliards de dollars contre 13,79 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les dépenses augmentent plus que prévu, car GS paie des compensations plus élevées

** BPA de 14,01 $, plus élevé que les 11,95 $ de l'année précédente, stimulé par le négoce d'actions et les transactions

** Le retrait du partenariat avec Apple sur les cartes de crédit se traduit par un gain exceptionnel; Goldman libère 2,48 milliards de dollars de réserves liées à l'activité de consommation

** 8 analystes sur 24 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 1 à "vendre"; la prévision médiane est de 900 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, GS a augmenté de 63,1 % au cours de l'année écoulée