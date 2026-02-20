Goldman Sachs détient plus de 5% de Pernod Ricard
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 14:35
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé jeudi que Goldman Sachs détenait, en date du mercredi 11 février, 5,02% des actions et 4,18% des droits de vote.
Une participation qui s'élève à près de 1,1 milliard d'euros sur la base du cours de Bourse de ce vendredi.
Dans son avis, la gendarme de la Bourse indique avoir reçu un courrier dans lequel la firme new-yorkaise précise détenir indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, environ 1,09 million d'actions résultant d'un prêt de titres avec "right to recall" et de la détention de contrats "put" et "call".
Goldman indique détenir par ailleurs, là encore indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, quelque 7,55 millions d'actions via la détention de contrats "warrant", "swap", "call" et "futures".
Vendredi, à la Bourse de Paris, le titre Pernod Ricard gagnait 3% dans un marché parisien en hausse de 0,8% après avoir déjà pris 2,7% dans le sillage de la présentation de ses résultats semestriels, qui ont apporté de bonnes nouvelles au niveau de la génération de trésorerie.
Valeurs associées
|85,9400 EUR
|Euronext Paris
|+2,38%
