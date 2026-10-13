Goldman Sachs dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la bonne tenue des actions

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* Le chiffre d'affaires des actions bondit de 72% au troisième trimestre, tandis que celui de la division FICC recule

* Les commissions de la banque d'investissement progressent de 21% malgré un ralentissement général des fusions-acquisitions

* L'action Goldman a progressé de 1,7% depuis le début de l'année 2026

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 1, ajout d'une comparaison du secteur FICC avec celui d'autres banques au paragraphe 2, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 16)

par Saeed Azhar et Pritam Biswas

Goldman Sachs GS.N a dépassé mardi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à une activité de fusions-acquisitions restée stable et à la volatilité des marchés liée au conflit au Moyen-Orient, qui a stimulé ses revenus liés aux actions, faisant grimper son cours de 3,6% en début de séance.

Le géant de Wall Street a toutefois enregistré une baisse de ses revenus liés aux titres à revenu fixe, aux devises et aux matières premières, conformément aux tendances observées au troisième trimestre chez ses concurrents JPMorgan Chase

JPM.N et Wells Fargo WFC.N . L'activité FICC de la banque a connu des fluctuations cette année.

Les marchés boursiers américains ont été volatils au cours du trimestre, sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt décidée par la Réserve fédérale, de la hausse des coûts du carburant et d’une vague de ventes massives sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs. Les investisseurs ont remanié leurs portefeuilles, ce qui s’est traduit par une hausse du chiffre d’affaires des salles de marché des banques.

L’activité actions a enregistré une hausse de 72% de son chiffre d’affaires trimestriel, à 6,44 milliards de dollars.

« Les résultats de la division FICC ont été modestes, ce qui était dans une certaine mesure prévisible au vu des récentes conférences bancaires, mais la banque d’investissement a clairement dépassé les prévisions du consensus, ce qui démontre un carnet de commandes toujours bien rempli en matière d’opérations, qui devrait permettre à cette ligne de chiffre d’affaires de rester élevée au cours des prochains trimestres », a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research.

Le chiffre d’affaires de la division FICC s’est établi à 3,47 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 1% par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires net de cette division avait bondi de 32% au deuxième trimestre, mais avait chuté de 10% au premier trimestre, lorsque son activité sur les taux d’intérêt avait été affectée par la volatilité liée à la guerre en Iran.

« Malgré la complexité et l’incertitude qui règnent actuellement dans le monde, nous restons très bien positionnés pour continuer à répondre aux attentes de nos clients », a déclaré le directeur général David Solomon dans un communiqué.

Le bénéfice total s’est élevé à 5,29 milliards de dollars, soit 17,01 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. À titre de comparaison, il s’élevait à 4,10 milliards de dollars, soit 12,25 dollars par action, il y a un an. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 13,02 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

L'action Goldman a progressé d'environ 1,7% depuis le début de l'année 2026, sous-performant son principal concurrent Morgan Stanley MS.N et l'indice S&P 500 .SPX .

LA BANQUE D'INVESTISSEMENT TIENT BON

La division de banque d’investissement de Goldman a surmonté un bref ralentissement des opérations, les fusions-acquisitions ayant chuté de 41% au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, pour s’établir à 993 milliards de dollars, passant sous la barre des 1 000 milliards de dollars pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2025, selon les données de LSEG.

Les commissions de banque d’investissement ont augmenté de 21% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 3,22 milliards de dollars. Goldman a résisté au ralentissement général du marché grâce à une hausse des souscriptions de titres de dette et d’actions, ainsi qu’à une progression de 18% de ses revenus de conseil. Ces derniers ont atteint un niveau record pour la banque d’investissement.

La banque d’investissement a agi en tant que co-chef de file pour l’offre d’actions d’Intel INTC.O d’un montant de 23 milliards de dollars et en tant que coordinateur mondial pour l’offre américaine de SK Hynix 000660.KS d’un montant de 26,5 milliards de dollars .

Elle a également conseillé les Yankees de New York dans le cadre d’un accord de financement de 2,6 milliards de dollars avec des filiales d’Apollo Sports Capital, ainsi que Nvidia

NVDA.O concernant son investissement de 3,5 milliards de dollars dans MediaTek 2454.TW .

Les commissions de banque d’investissement ont baissé de 5% par rapport au trimestre précédent, en raison d’une activité soutenue au deuxième trimestre.

« La crainte serait que le contexte de taux élevés ralentisse les introductions en bourse prévues au cours des prochains trimestres, et que les investisseurs, satisfaits après leur repositionnement, exercent une pression sur ces performances exceptionnelles en matière de commissions de transactions », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

De son côté, son concurrent JPMorgan JPM.N n’a pas atteint ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, en raison d’une performance en baisse dans la banque d’investissement et d’une activité moindre au sein de ses salles de marché.

CRÉDIT PRIVÉ SANS STRESS

Le fonds de crédit privé de Goldman Sachs a indiqué en septembre que les demandes de retrait des investisseurs concernant l’un de ses fonds avaient encore ralenti lors de l’offre publique de rachat du troisième trimestre, ce qui lui a permis de rester sous le seuil maximal de 5% pour le troisième trimestre consécutif, alors que d’autres acteurs du crédit privé sont confrontés à des demandes de rachat.

La division de gestion d’actifs et de patrimoine, qui héberge le fonds de crédit privé de la banque, a enregistré une hausse de 14% de son chiffre d’affaires, marquant ainsi un nouveau trimestre solide. Cela a contribué à une augmentation de 23% du chiffre d’affaires net total, qui a atteint son deuxième plus haut niveau à 18,68 milliards de dollars.

La banque a développé ses activités de gestion d’actifs et de patrimoine ces dernières années afin de générer des bénéfices plus réguliers et de réduire sa dépendance vis-à-vis de ses divisions de négoce et de banque d’investissement, caractérisées par une forte volatilité.

SUCCESSION DU directeur général

Le Wall Street Journal a rapporté à la fin du mois dernier que Goldman avait discuté d’un plan prévoyant le départ de Solomon de son poste de directeur général, qui serait remplacé par le directeur des opérations Waldron dès l’année prochaine, citant des sources proches du dossier.

Tony Fratto, porte-parole de Goldman, a déclaré que le conseil d’administration discutait régulièrement de la succession, mais qu’il n’y avait pas de calendrier définitif.

Solomon a été nommé directeur général en 2018, la même année où Waldron est devenu directeur des opérations. Solomon a réduit les activités de banque de détail de la société en se séparant d’actifs après l’échec de son incursion dans ce secteur.