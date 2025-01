Goldman Sachs dépasse les attentes au 4T grâce à une hausse dans tous les secteurs

La banque américaine d'affaires Goldman Sachs a publié mercredi des résultats au dernier trimestre 2024 supérieurs aux attentes, se félicitant de "résultats solides" dans l'ensemble de ses activités, lui permettant de dépasser largement les attentes des marchés.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

La banque profite notamment d'une hausse des actifs gérés et d'une augmentation plus marquée de ses activités de Global Banking and Markets (fusions-acquisitions, entrées en Bourse, levées de capitaux), tant sur le trimestre que sur l'année.

Sur les trois derniers mois de l'année, le chiffre d'affaires a atteint 13,87 milliards de dollars, en hausse notable de 23% sur un an, et bien supérieur aux attentes des analyses qui anticipaient plutôt 12,36 milliards de dollars, selon le consensus publié par FactSet.

Le bénéfice net par action, mesure importante aux Etats-Unis, est lui multiplié par plus de deux sur un an, à 11,95 dollars par action, là encore nettement au-dessus des prévisions des analystes, qui prévoyaient plutôt 8,33 dollars selon le consensus de FactSet.

"Nous sommes très heureux de nos résultats solides tant que le trimestre que sur l'année. Je suis très encouragé par le fait que nous avons dépassé la quasi totalité des objectifs que nous nous étions fixé il y a cinq ans, avec à la clé une augmentation de nos revenus de près de 50%" sur la période, s'est félicité le PDG du groupe, David Solomon, cité dans le communiqué.

Sur l'année, le chiffre d'affaires de la banque s'élève à 53,51 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à 2023, avec un bénéfice par action qui atteint 40,54 dollars.

Sur le dernier trimestre de l'exercice, les revenus nets d'intérêts (NII), ont grimpé de 75% pour atteindre 2,34 milliards de dollars.

Les revenus nets d'intérêt sont la différence entre les intérêts perçus sur les opérations des clients et les intérêts versés aux épargnants et aux créanciers.

Dans le détail de ses activités, la branche Global Banking and Markets, qui représente plus de 60% de son chiffre d'affaires, a vu ses résultats progresser de 33% sur le trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt grâce notamment à une hausse de près de 25% des frais de commission.

Sa branche de gestion d'actifs et de fortune est de son côté en progression de 8% sur la période, comparé à la même période en 2023, profitant d'une hausse des actifs gérés, qui lui permettent d'augmenter les revenus issus des frais de gestion qui y sont liés.

Quant à sa branche Platform Solutions (produits financiers), qui reste de loin la plus petite des trois, elle progresse de 16% par rapport au dernier trimestre 2023.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street, le titre Goldman Sachs était en progression de 2,18% à 584 dollars.