Goldman Sachs dépasse les 5% du capital de Teleperformance

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 août, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Teleperformance.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 3 164 708 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,29% du capital et 5,15% des droits de vote du groupe spécialisé dans l'externalisation de l'expérience client.