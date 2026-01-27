 Aller au contenu principal
Goldman Sachs dépasse les 5% du capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 13:38

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 janvier 2026, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d' Ubisoft , au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 6 756 667 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 4,53% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.

