Goldman Sachs dépasse les 5% du capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 13:38
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 6 756 667 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 4,53% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.
Valeurs associées
|4,5400 EUR
|Euronext Paris
|+2,02%
A lire aussi
-
Les fraudes à la carte bancaire tombent à un plus bas "historique", mais les fraudes par manipulation augmentent
Dans le même temps, les fraudes sur l'ensemble des moyens de paiement ont augmenté, notamment les "fraudes par manipulation", via les téléphones portables. Le premier semestre 2025 a vu une baisse marquée du montant total des fraudes à la carte bancaire, permettant ... Lire la suite
-
De brèves échauffourées entre agriculteurs et policiers ont fait cinq blessés, selon les pompiers, mardi matin dans le centre de Toulouse, où une centaine de manifestants protestaient contre le traité de libre-échange Mercosur et la gestion de la dermatose nodulaire ... Lire la suite
-
Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark, engagé depuis deux ans dans une transformation de son portefeuille, a publié mardi des résultats en hausse au quatrième trimestre, soutenu en particulier par la demande pour ses produits à l'international. ... Lire la suite
-
Nouveau "choc" pour les salariés d'Auchan: le distributeur nordiste, qui souhaite se concentrer sur ses hypermarchés, envisage de vendre 91 supermarchés au groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto), un revirement dénoncé par les syndicats. En grande difficulté, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer