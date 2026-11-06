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Goldman Sachs dépasse les 10% des droits de vote d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 14:20

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Dans un avis adressé à l'AMF, Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi en hausse, le 2 novembre 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 10% des droits de vote d'Ubisoft, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

À la suite de ce franchissement, l'établissement bancaire américain a précisé détenir indirectement 15 252 658 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 10,97% du capital et 10,10% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.

Goldman Sachs a ajouté ne pas envisager d'acquérir le contrôle d'Ubisoft ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes en qualité d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.

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