Goldman Sachs demande à ses employés détenteurs de visas H-1B de faire preuve de prudence lors de leurs déplacements à l'étranger, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a demandé à ses employés détenteurs de visas H-1B de faire preuve de prudence lors de leurs déplacements à l'étranger, en se basant sur les conseils de la société de services d'immigration Fragomen, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance samedi.

La Maison Blanche a annoncé vendredi une taxe annuelle de 100 000 dollars sur les visas H-1B , ce qui a incité certaines grandes entreprises technologiques américaines à conseiller aux détenteurs de visas de rester dans le pays ou d'y retourner rapidement.

"Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une période d'incertitude pour nos employés détenteurs de visas H-1B et leurs familles", indique la note de Jacqueline Arthur, responsable mondiale de la gestion du capital humain chez Goldman.

La note précise également que les employés titulaires d'un visa H-1B doivent rester en contact avec leur représentant Fragomen jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté.

Fragomen est une société de services d'immigration internationale, à laquelle de nombreuses entreprises, y compris des banques, font appel pour la mobilité mondiale de leur personnel.