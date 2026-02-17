Goldman Sachs au-dessus des 5% du capital d'Edenred
17/02/2026
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 14 027 187 actions Edenred représentant autant de droits de vote, soit 5,92% du capital et 5,84% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.
Valeurs associées
|18,0150 EUR
|Euronext Paris
|+2,18%
