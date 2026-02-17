 Aller au contenu principal
Goldman Sachs au-dessus des 5% du capital d'Edenred
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 08:56

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 février, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d' Edenred .

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 14 027 187 actions Edenred représentant autant de droits de vote, soit 5,92% du capital et 5,84% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.

