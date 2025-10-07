Goldman Sachs anticipe une once d'or à 4900 dollars en décembre 2026

(AOF) - La célèbre banque d'affaires américaine a relevé de 4300 dollars à 4900 dollars son objectif pour l'once d'or en décembre 2026. Goldman Sachs estime en effet que les investissements dans l'or - à l'origine de la hausse de 17 % enregistrée depuis le 26 août et venant des ETF occidentaux et des banques centrales – vont persister. Selon ses estimations, les banques centrales vont acheter 80 tonnes d'or en 2025 et 70 tonnes en 2026. Celles des pays émergents devraient poursuivre la diversification structurelle de leurs réserves en faveur de l'or.

Les ETF occidentaux devraient, eux, augmenter leur détention de ce métal précieux alors que la Fed devrait réduire son taux directeur de 100 points de base pour la mi-2026.

Goldman Sachs prévient enfin qu'elle pourrait de nouveau relever ses prévisions sur l'or car la diversification du secteur privé (via les ETF) en faveur du marché relativement limité de l'or pourrait être encore plus prononcée qu'anticipé.