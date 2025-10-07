 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 986,97
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Goldman Sachs anticipe une once d'or à 4900 dollars en décembre 2026
information fournie par AOF 07/10/2025 à 12:06

(AOF) - La célèbre banque d'affaires américaine a relevé de 4300 dollars à 4900 dollars son objectif pour l'once d'or en décembre 2026. Goldman Sachs estime en effet que les investissements dans l'or - à l'origine de la hausse de 17 % enregistrée depuis le 26 août et venant des ETF occidentaux et des banques centrales – vont persister. Selon ses estimations, les banques centrales vont acheter 80 tonnes d'or en 2025 et 70 tonnes en 2026. Celles des pays émergents devraient poursuivre la diversification structurelle de leurs réserves en faveur de l'or.

Les ETF occidentaux devraient, eux, augmenter leur détention de ce métal précieux alors que la Fed devrait réduire son taux directeur de 100 points de base pour la mi-2026.

Goldman Sachs prévient enfin qu'elle pourrait de nouveau relever ses prévisions sur l'or car la diversification du secteur privé (via les ETF) en faveur du marché relativement limité de l'or pourrait être encore plus prononcée qu'anticipé.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    EQUASENS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 07.10.2025 12:19 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • valneva caccin (Crédit: / Groupe Valneva)
    Valneva, plus forte baisse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du mardi 7 octobre 2025
    information fournie par AOF 07.10.2025 12:02 

    (AOF) - Valneva (-6,12 %, à 4,572 euros) Valneva signe, de loin, la plus forte baisse du SBF 120 après plusieurs annonces. L'entreprise a annoncé un refinancement de sa dette et surtout la révision à la baisse de certains objectifs financiers annuels. La société ... Lire la suite

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 07.10.2025 11:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 07.10.2025 11:36 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et stable pour le Nasdaq. * TESLA TSLA.O devrait ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank