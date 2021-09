Goldman Sachs AM lance un ETF actif sur les futurs champions de la tech

(NEWSManagers.com) - Goldman Sachs Asset Management vient de lancer aux Etats-Unis le Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK), un ETF sur les futurs champions de la technologie. Le fonds, géré activement, sera investi dans des actions d' entreprises cotées du secteur de la tech ayant des capitalisations de moins de 100 milliards de dollars, à la fois dans les pays développés et émergents. Le fonds sera notamment investi dans les composants intelligents, la transformation numérique, les fintechs et la cybersécurité.

" De nombreux investisseurs sont surexposés aux méga-capitalisations technologiques américaines matures " , observe Katie Koch, co-responsable de l'activité actions fondamentales au sein de Goldman Sachs Asset Management. " Nous pensons que les franchises technologiques dominantes dans 10 ans seront très différentes des plateformes que nous connaissons tous aujourd'hui (...) " , ajoute-t-elle.

L'activité actions fondamentales de Goldman Sachs Asset Management gère plus de 20 milliards de dollars de stratégies d'actions thématiques et investit dans des stratégies d'actions technologiques depuis plus de 20 ans.

" La plupart des innovations que nous avons observées dans le domaine de la technologie au cours des dernières décennies ont été concentrées aux États-Unis et centrées autour de quelques entreprises " , a indiqué Sung Cho, gérant de portefeuille de GTEK, " mais nous pensons que nous sommes à un point d'inflexion clé, l'innovation technologique s'étendant à d'autres zones géographiques et à tout le spectre de la capitalisation boursière " .

Le lancement de GTEK élargit la gamme existante d'ETF thématiques de Goldman Sachs Asset Management. Avec ce nouveau produit, la société de gestion se positionne en concurrence avec les ETF d' Ark Invest, la société de Cathie Wood.