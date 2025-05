Goldman Sachs AM lance cinq ETF en actions gérés activement

Goldman Sachs Asset Management lance une gamme de cinq ETF (fonds cotés) en actions, gérés activement, en Europe.

Le premier des fonds à voir le jour est le Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF (GQUS) qui permet une exposition aux actions américaines. Son TER est de 0.20%.

Il est coté sur le London Stock Exchange et la Deutsche Börse. D’autres places de cotations en Europe sont prévues.

Les quatre fonds suivants offriront quant à eux respectivement, un accès aux actions mondiales, européennes, japonaises et des marchés émergents.

Ces fonds s’appuient sur la stratégie quantitative de Goldman Sachs Asset Management (QIS), dont l'équipe est composée de plus de 80 personnes à l’international et qui supervise plus de 125 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2024.

Ce lancement intervient après l’entrée récente de Goldman Sachs Asset Management sur le marché des ETF actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, avec plusieurs fonds obligataires.

Actuellement, Goldman Sachs Asset Management gère 55 stratégies ETF à l’échelle mondiale, représentant plus de 38,7 milliards de dollars d’actifs au 31 mars 2025.

Laurence Marchal