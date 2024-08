Goldman Sachs AM : "la Fed entamera trois baisses de taux consécutives de 25 points de base"

(AOF) - "Compte tenu du paysage économique actuel, notre hypothèse de base reste que la Fed entamera une série de trois baisses de taux consécutives de 25 points de base (0,25%) lors des réunions de septembre, novembre et décembre. Cependant, de nouveaux signes de faiblesse du marché du travail dans le rapport sur l'emploi du mois d'août pourraient conduire la Fed à lancer son cycle d'assouplissement par une baisse plus agressive de 50 points de base (0,5%)", explique Gurpreet Garewal, macro strategist, fixed income & liquidity solutions chez Goldman Sachs Asset Management.

"Au cours de l'année prochaine, nous prévoyons un total d'environ 200 points de base (2%) de réductions, ce qui rapprochera le taux directeur des estimations du taux neutre, qui se situent entre 2,5 et 3%", précise l'analyste.

"La Fed et le marché semblent s'accorder sur le niveau du taux directeur à l'horizon 2025, mais le marché s'attend à une approche plus volontariste des réductions de taux à court terme. Nous partageons ce point de vue et nous identifions des opportunités stratégiques en nous positionnant sur une courbe de rendement plus pentue", ajoute t-elle.