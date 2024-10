Goldman Sachs AM juge nécessaire d'introduire des leviers de diversification non traditionnels

(AOF) - "Les investisseurs en actions et en obligations doivent se préparer à une plus grande dispersion dans un monde où les taux sont plus élevés", annonce Goldman Sachs AM dans son Rapport trimestriel. Pour l’établissement "des opportunités à court terme peuvent se présenter avec la normalisation plus ou moins rapide des taux directeurs", mais "le niveau final s’annonce plus élevé". Ce changement structurel peut appeler "une sélection plus active, une plus grande diversification géographique et des actifs non traditionnels dans les portefeuilles pour diversifier les risques".

"Plus de deux ans se sont écoulés depuis que les principales banques centrales ont commencé à relever leurs taux et leurs économies respectives doivent composer avec des taux durablement restrictifs", "et pourtant, la croissance mondiale résiste relativement bien, d'où cette question : et si les taux d'équilibre étaient plus élevés qu'on ne le pensait à l'origine ?"

Le gérant annonce rester optimiste à l'égard des actions mondiales, qui "sont portées par la croissance des bénéfices". L'établissement pointe "des opportunités tactiques sur le marché obligataire car les rendements se stabilisent, même si des taux d'équilibre potentiellement plus élevés peuvent se traduire par une baisse plus modeste".

Pour Goldman Sachs AM, "la corrélation entre les obligations et les actifs risqués est de plus en plus étroite, d'où la nécessité absolue d'introduire des leviers de diversification non traditionnels dans les portefeuilles, tels que les actifs alternatifs liquides".