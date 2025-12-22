 Aller au contenu principal
Goldman Sachs AM et T. Rowe Price sortent leurs premiers portefeuilles conjoints
information fournie par Agefi Asset Management  22/12/2025 à 08:00

Les sociétés de gestion américaines Goldman Sachs Asset Management, filiale de Goldman Sachs, et T. Rowe Price ont lancé aux Etats-Unis, lundi 15 décembre, quatre portefeuilles modèles portant les deux marques.

Il s’agit de la phase initiale d’une alliance stratégique sur les produits annoncée en septembre entre les deux entreprises. Ces portefeuilles modèles ont été conçus pour les conseillers chargés de clientèles grand public et fortunées. Un cinquième portefeuille modèle, incorporant des fonds evergreen , sera lancé au cours du premier semestre 2026.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

