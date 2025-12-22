Goldman Sachs AM et T. Rowe Price sortent leurs premiers portefeuilles conjoints

Les sociétés de gestion américaines Goldman Sachs Asset Management, filiale de Goldman Sachs, et T. Rowe Price ont lancé aux Etats-Unis, lundi 15 décembre, quatre portefeuilles modèles portant les deux marques.

Il s’agit de la phase initiale d’une alliance stratégique sur les produits annoncée en septembre entre les deux entreprises. Ces portefeuilles modèles ont été conçus pour les conseillers chargés de clientèles grand public et fortunées. Un cinquième portefeuille modèle, incorporant des fonds evergreen , sera lancé au cours du premier semestre 2026.

