Goldman Sachs AM anticipe la possibilité de deux baisses de taux de la Fed en 2026
information fournie par AOF 18/11/2025 à 11:42

(AOF) - Compte tenu de la faiblesse du marché du travail, Goldman Sachs AM anticipe la possibilité de deux baisses de taux de la Fed en 2026. La BCE pourrait maintenir sa politique monétaire stable pour un avenir proche, tandis que la BoE pourrait reprendre les baisses en décembre, soutenue par une inflation en amélioration, un marché du travail relativement faible et des hausses d'impôts potentielles. Au Japon, avec une inflation élevée et une croissance robuste, la BoJ sera probablement incitée à relever ses taux.

Cette perspective est renforcée par les récents changements politiques et un mouvement vers une politique budgétaire plus accommodante.

Banques centrales
