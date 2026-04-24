Goldman Sachs AM annonce deux nouveaux ETF actifs

(AOF) - Goldman Sachs Asset Management annonce le lancement de deux nouveaux ETF obligataires activement gérés en EMEA : le Goldman Sachs Global Credit Plus Active UCITS ETF (GCPA) et le Goldman Sachs Global Income Bond Opportunities Active UCITS ETF (GIBO).

Le premier vise à offrir une exposition diversifiée au crédit, principalement à travers les obligations d'entreprises investment grade à l'échelle mondiale, complétées par des allocations vers des segments plus risqués tels que le high yield, les marchés émergents ou encore les actifs titrisés.

Le second adopte une approche plus flexible en investissant sur l'ensemble des marchés obligataires mondiaux, avec pour objectif de capter des sources de rendement attractives en fonction des conditions de marché et du cycle économique.

Ces deux fonds sont gérés par l'équipe Fixed Income and Liquidity Solutions de Goldman Sachs Asset Management, qui combine une approche macroéconomique top-down et une sélection de titres bottom-up. Forte de 35 ans d'expérience, cette équipe gère près de 1 970 milliards de dollars d'actifs et s'appuie sur environ 390 professionnels répartis à travers le monde.

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de développement de Goldman Sachs Asset Management sur le marché des ETF, en particulier sur le segment des ETF actifs, en forte croissance.