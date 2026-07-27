Goldman Sachs Alternatives acquiert le contrôle de la société italienne de technologies médicales Numantec

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La branche de capital-investissement de Goldman Sachs a conclu un accord en vue d'acquérir le contrôle du fabricant italien d'équipements médicaux Numantec auprès de White Bridge Investment, ont annoncé les deux sociétés, misant ainsi sur une activité générant des revenus stables dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Basée près de la ville de Mantoue, dans le nord de l’Italie, Numantec fournit une gamme de produits de santé et de dispositifs d’administration de médicaments. L’entreprise emploie environ 600 personnes et exploite sept sites de production en Europe et aux États-Unis.

White Bridge a développé Numantec grâce à une série d’acquisitions, après avoir investi en 2021 dans Delta Med, un fabricant italien de dispositifs d’accès vasculaire haut de gamme.

Les sociétés n’ont fourni aucun détail financier concernant cette transaction.

Une source proche du dossier a déclaré à Reuters que cette cession valorisait Numantec à environ 700 millions d’euros.

Sous la houlette de ses nouveaux propriétaires, selon cette source, la société devrait poursuivre son expansion en Europe et renforcer sa présence aux États-Unis, un marché sur lequel elle s’est implantée l’année dernière en rachetant son concurrent Health Line International.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre.

JPMorgan a agi en tant que banque conseil de White Bridge.

Goldman Sachs International a conseillé Goldman Sachs Alternatives, la division de la banque américaine chargée notamment de ses activités de capital-investissement.