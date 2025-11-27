Goldman Sachs agrandit son bureau à Birmingham, au Royaume-Uni, et embauche 500 personnes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a annoncé jeudi qu'elle allait agrandir son bureau de Birmingham en Grande-Bretagne et y embaucher 500 personnes pour doubler ses effectifs dans la ville, marquant un investissement important au lendemain de la présentation du budget du pays.

"Nous augmentons nos activités de financement vers des parties critiques de l'économie où nous voyons des opportunités substantielles de déployer des capitaux, y compris dans l'IA et l'infrastructure numérique, avec plusieurs milliards de livres prêtes à être engagées", a déclaré un porte-parole.