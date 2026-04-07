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Goldman Sachs accroît sa participation dans Puma
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:18

Goldman Sachs a augmenté sa participation dans l'équipementier sportif allemand pour la porter bien au-dessus de 5%, peut-on lire dans un avis financier publié mardi.

A la suite d'une acquisition d'actions, la banque d'affaires américaine détenait - en date du 31 mars - 5,25% des droits de vote du groupe basé à Herzogenaurach, contre 5,20% précédemment.

Selon l'avis, la firme new-yorkaise détenait directement 0,37% des droits de vote et 4,88% sous la forme d'instruments financiers.

A la Bourse de Francfort, l'action Puma gagnait 0,3% en tout début d'après-midi, et surperformait largement le marché allemand ( 0,1%).

Puma prévoit de publier ses résultats de 1er trimestre le 30 avril.

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