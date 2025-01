Goldman Sachs a plus que doublé ses bénéfices en fin d'année

(AOF) - Goldman Sachs a dévoilé une progression de ses profits plus importante que prévu grâce à ses activités actions et obligataire. Au quatrième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires américaine a bondi de 105% à 4,11 milliards de dollars, soit 11,95 dollars par action. Il est supérieur au consensus s’élevant à 8,07 dollars. Il a progressé de 68% à 14,276 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. Les revenus de Goldman Sachs ont progressé de 23% à 13,87 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street : 12,37 milliards de dollars.

Le courtage obligataire (FICC) a bondi de 35% à 2,739 milliards de dollars et le courtage actions a progressé de 32% à 3,45 milliards. Wall Street visait respectivement 2,74 milliards de dollars et 3,02 milliards de dollars.

Les revenus de la banque d'investissement ont bondi de 24% à 2,05 milliards de dollars grâce à une activité soutenue sur les marchés primaires actions (+98% à 499 millions de dollars) et obligataires (+51% à 585 millions de dollars).

"Nous sommes très satisfaits des résultats solides que nous avons obtenus pour le trimestre et l'année. Je suis encouragé par le fait que nous avons atteint ou dépassé presque tous les objectifs que nous avions fixés dans notre stratégie de croissance il y a cinq ans, et qu'en conséquence, nous avons à la fois augmenté nos revenus de près de 50 % et renforcé la durabilité de notre franchise", a déclaré le directeur général, David Solomon.

