Goldman Sachs à plus de 5% du capital de Nanobiotix information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 10:55









(Zonebourse.com) - Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF, avoir franchi en hausse, le 29 août, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix , au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.



La banque d'affaires new-yorkaise indique détenir indirectement 2.656.186 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 5,51% du capital et 5,28% des droits de vote de cette société de biotechnologies spécialisée en nanomédecine.





Valeurs associées NANOBIOTIX 7,3000 EUR Euronext Paris 0,00%