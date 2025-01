Goldman Sachs: 4ème trimestre bien meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 14:06









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a fait état mercredi de résultats bien meilleurs que prévu au 4ème trimestre, à la faveur notamment de la vigueur de ses activités dans la banque d'investissement et le trading d'actions.



Son bénéfice net est ainsi ressorti à 4,11 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, soit 11,95 dollars par action, contre environ trois milliards (8,40 dollars par titre) un an auparavant.



Le consensus donnait, à titre de comparaison, un bénéfice par action de 8,35 dollars.



Le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 23% à 13,87 milliards de dollars, alors que les analystes l'attendaient autour de 12,5 milliards.



Le revenu tiré de la banque d'investissement, qui génère de juteuses commissions, a grimpé de 24% à 2,05 milliards de dollars sous l'effet entre autres des opérations d'introduction en Bourse et de placement privé.



Celui de la branche de trading d'actions a bondi de 32%, à 3,45 milliards de dollars, mais c'est celui issu de la division FICC (obligations, changes, matières premières) qui a signé la progression la plus spectaculaire, avec une hausse de 35% de l'activité, à 2,74 milliards de dollars.



Dans un communiqué, David Solomon, le PDG de la firme new-yorkaise, s'est déclaré 'ravi' de ces performances, soulignant que la banque avait atteint tous ses objectifs établis il y a cinq ans, ce qui s'est traduit par une hausse de 50% de ses revenus dans l'intervalle.



Dans des échanges d'avant-Bourse à Wall Street, le titre prenait plus de 2,5%.





Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR 571,42 USD NYSE 0,00%