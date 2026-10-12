Goldman relève ses prévisions sur les actions mondiales, porté par l'optimisme concernant les résultats

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Lundi, Goldman Sachs a relevé sa prévision à trois mois sur les actions mondiales, passant de « neutre » à « surpondérer », estimant que la croissance des bénéfices continue de soutenir les actions et que les valorisations sont devenues plus attractives à l'approche de la saison des résultats.

Voici quelques détails:

* Les inquiétudes liées à l’offre au Moyen-Orient ont fait grimper les cours du pétrole, alimentant l’inflation et les craintes d’une hausse des taux d’intérêt qui perdurerait plus longtemps, tandis que l’augmentation de la dette des entreprises et des États a déclenché une vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale qui a secoué les marchés ces dernières semaines

* Malgré ces vents contraires, Goldman a déclaré que le récent recul avait créé un point d’entrée plus attractif pour les actions à l’approche des résultats du troisième trimestre, alignant ainsi ses perspectives à trois mois sur sa position optimiste à 12 mois

* La banque maintient une position « surpondérée » sur l’Asie et les États-Unis et « sous-pondérée » sur l’Europe, tout en soulignant que la hausse des taux d’intérêt et des prix de l’énergie reste le principal risque à court terme pour les actions

* Elle a ajouté que l’incertitude liée aux élections de mi-mandat aux États-Unis pourrait potentiellement accroître la volatilité des marchés par rapport aux faibles niveaux actuels

* Goldman privilégie une « stratégie barbell », avec d’un côté les valeurs technologiques et de l’autre les actions à caractère obligataire — toutes deux bien placées pour bénéficier d’un allègement des taux, tout en offrant une couverture en cas de correction sur le secteur technologique ou d’intensification des inquiétudes liées à la croissance

* La banque a également relevé sa recommandation à 12 mois sur les obligations d’État à « surpondération », ajoutant: « Nous pensons que les obligations devraient progressivement passer du statut de frein au portefeuille à celui de couverture »