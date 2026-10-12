 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman relève ses prévisions sur les actions mondiales, porté par l'optimisme concernant les résultats
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 14:59

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, Goldman Sachs a relevé sa prévision à trois mois sur les actions mondiales, passant de « neutre » à « surpondérer », estimant que la croissance des bénéfices continue de soutenir les actions et que les valorisations sont devenues plus attractives à l'approche de la saison des résultats.

Voici quelques détails:

* Les inquiétudes liées à l’offre au Moyen-Orient ont fait grimper les cours du pétrole, alimentant l’inflation et les craintes d’une hausse des taux d’intérêt qui perdurerait plus longtemps, tandis que l’augmentation de la dette des entreprises et des États a déclenché une vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale qui a secoué les marchés ces dernières semaines

* Malgré ces vents contraires, Goldman a déclaré que le récent recul avait créé un point d’entrée plus attractif pour les actions à l’approche des résultats du troisième trimestre, alignant ainsi ses perspectives à trois mois sur sa position optimiste à 12 mois

* La banque maintient une position « surpondérée » sur l’Asie et les États-Unis et « sous-pondérée » sur l’Europe, tout en soulignant que la hausse des taux d’intérêt et des prix de l’énergie reste le principal risque à court terme pour les actions

* Elle a ajouté que l’incertitude liée aux élections de mi-mandat aux États-Unis pourrait potentiellement accroître la volatilité des marchés par rapport aux faibles niveaux actuels

* Goldman privilégie une « stratégie barbell », avec d’un côté les valeurs technologiques et de l’autre les actions à caractère obligataire — toutes deux bien placées pour bénéficier d’un allègement des taux, tout en offrant une couverture en cas de correction sur le secteur technologique ou d’intensification des inquiétudes liées à la croissance

* La banque a également relevé sa recommandation à 12 mois sur les obligations d’État à « surpondération », ajoutant: « Nous pensons que les obligations devraient progressivement passer du statut de frein au portefeuille à celui de couverture »

Obligations
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/10/2026 à 14:59:39.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,82 +20,24%
CAC 40
7 826,88 +0,30%
Pétrole Brent
106,93 +2,69%
HAFFNER ENERGY
0,821 +6,90%
TOTALENERGIES
79,21 +0,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank