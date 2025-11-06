Goldman promeut 638 directeurs généraux, un record depuis 2021

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saeed Azhar

La banque de Wall Street Goldman Sachs GS.N va promouvoir 638 cadres à des postes de directeurs généraux l'année prochaine, soit le nombre le plus élevé depuis 2021, selon une note de l'entreprise, alors que la banque bénéficie d'une reprise des activités de banque d'investissement dans l'ensemble du secteur.

Goldman Sachs est en tête des classements de Wall Street en matière de fusions et d'acquisitions, ses volumes de commissions ayant atteint des niveaux proches de ceux de 2021.

La firme de Wall Street annonce des promotions de directeurs généraux tous les deux ans, et le nombre de banquiers promus cette fois-ci dépasse les 608 banquiers seniors promus il y a deux ans. Le nombre de promotions comprend 27 % de femmes.

Il comprend également 31 % d'Asiatiques, 3 % de Noirs et 4 % d'Hispaniques ou de Latinos, selon la note du directeur général David Solomon et du président John Waldron.

Plus de 70 % des promotions proviennent d'activités génératrices de revenus, mais contrairement aux années précédentes, la société n'a pas précisé combien d'entre elles provenaient des unités mondiales de banque et de marché ou des unités mondiales d'actifs et de patrimoine.

Goldman Sachs a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre , car ses banquiers d'affaires ont perçu des honoraires de conseil plus élevés et la reprise des marchés a stimulé les revenus tirés de la gestion des actifs des clients.

La banque a cependant perdu plus d'une douzaine de banquiers d'investissement seniors cette année , un nombre plus élevé que d'habitude, après que des secousses internes et un début d'année 2025 morose les aient poussés à chercher de nouvelles opportunités, a rapporté Reuters plus tôt, citant trois sources familières avec la situation.