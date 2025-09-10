Goldman devrait connaître la semaine d'introduction en bourse la plus chargée depuis plus de quatre ans, selon le directeur général Solomon à CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N devrait connaître sa semaine la plus chargée en matière d'introductions en bourse depuis juillet 2021, a déclaré son directeur général David Solomon lors d'une interview sur CNBC mercredi.

Ses commentaires interviennent après que la banque suédoise Klarna KLAR.N a fait ses débuts tant attendus sur New York plus tôt dans la journée, ouvrant la voie à d'autres introductions en bourse de la part d'espoirs de la fintech.

"Cette semaine, nous ferons plus d'introductions en bourse et nous aurons plus d'activités d'introduction en bourse chez Goldman Sachs que nous n'en avons eu depuis juillet 2021", a-t-il déclaré.

La reprise des marchés boursiers et les performances exceptionnelles des actions à forte croissance axées sur la technologie au cours de la première journée ont ravivé la confiance des investisseurs dans les nouvelles émissions, qui avait chuté en avril après que les tarifs douaniers américains aient ébranlé les marchés mondiaux.

Les actions de la société de logiciels de conception Figma

FIG.N et de la bourse de crypto-monnaies Bullish BLSH.N ont plus que doublé lors de leurs premières transactions, tandis que la société de technologie spatiale Firefly Aerospace a fait un bond de près de 56 %.

En prévision de la reprise tant attendue des transactions, les banques de Wall Street ont embauché des dizaines de cadres supérieurs au cours des derniers mois.

"L'activité de fusion et d'acquisition est en hausse d'environ 32 % d'une année sur l'autre, mais pour les opérations supérieures à 10 milliards de dollars, l'activité est en hausse de 100 %", a déclaré David Solomon.

Malgré une fenêtre d'introduction en bourse bien remplie à l'automne, certains risques persistent.

L'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale, tandis que le marché du travail américain a commencé à se fissurer, suscitant des inquiétudes quant à la solidité perçue de la main-d'œuvre américaine.

"Nous avons vu des données sur l'emploi qui indiquent qu'il y a eu un certain relâchement", a déclaré David Solomon.

L'impact de la politique tarifaire reste une menace pour les marchés, les entreprises et les investisseurs cherchant à évaluer l'impact sur les poches des consommateurs des droits de douane qui ne cessent d'augmenter et de diminuer.

"Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cela a un impact sur la croissance", a déclaré David Solomon à propos de l'incertitude entourant la politique commerciale, tout en ajoutant que son impact est difficile à quantifier.