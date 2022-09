Golding lève 65M€ pour un fonds de fonds de private equity à impact

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion munichoise Golding Capital Partners vient de lever 65 millions d’euros pour le premier closing de son fonds de fonds Golding Impact 2021. L’objectif est de réunir 300 millions d’euros d’ici à fin 2023. Les investisseurs viennent d’Allemagne, de Suède et de Suisse. Parmi eux figure notamment le suédois SEB-Stifelsen.

La stratégie du fonds de fonds est de bâtir un portefeuille diversifié entre secteurs, régions et phases de développement. Il est prévu que le fonds investisse dans 15 fonds de private equity en phase de croissance dans trois secteurs : les solutions vertes, les solutions et la technologie pour l’agriculture durable et l’inclusion financière.

Le fonds a déjà investi dans deux fonds. Le premier se concentre sur les entreprises européennes en phase de croissance avec des modèles d’affaires qui cherchent à contribuer de manière positive à la lutte contre le changement climatique. Le second est spécialisé dans les fintech qui facilitent l’accès aux services financiers dans les marchés financiers.

Le fonds Golding Impact 2021 est structuré comme Sicav-Fiar de droit luxembourgeois et s’adresse aux investisseurs institutionnels avec un engagement d’au minimum 5 millions d’euros. Il est pour le moment classé article 8 selon la réglementation européenne sur la publication des éléments extra-financiers, mais l’ambition est qu’il devienne article 9.