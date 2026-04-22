Golden Pass annonce que la première cargaison de GNL exportée a quitté le terminal de Sabine Pass

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La destination de la première cargaison n'est pas claire, Reuters a précédemment rapporté que l'Italie pourrait être le destinataire

* Le directeur général de Golden Pass souligne l'étape franchie vers la mise en place d'une exploitation commerciale complète

* Seule la première unité de traitement est opérationnelle, deux autres unités sont en cours de construction

(Ajoute le contexte, l'historique, les citations de Golden Pass dans les paragraphes 2-5) par Sheila Dang et Curtis Williams

Golden Pass LNG, une joint-venture entre QatarEnergy et la major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N , a déclaré mercredi que la première cargaison de gaz naturel liquéfié avait quitté son nouveau terminal de Sabine Pass au Texas.

Les données relatives au transport maritime ont montré que le navire, Al Qa'iyyahal, avait quitté le terminal, mais la destination de la première cargaison n'a pas été précisée dans l'immédiat. Reuters avait précédemment rapporté qu'il était attendu en Italie pour compenser une partie du GNL contracté que QatarEnergy n'a pas été en mesure de livrer en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

"Alors que nous progressons vers des opérations commerciales complètes, nous sommes fiers d'avoir commencé à fournir du GNL américain fiable au marché mondial", a déclaré Alex Savva, directeur général de Golden Pass, dans un communiqué.

La première livraison intervient sept ans après le début de la construction de l'usine, dont le coût s'élève à 10 milliards de dollars. Seul le premier train - ou unité de traitement - fonctionne sur les trois qui auront une capacité annuelle combinée de 18 millions de tonnes.

Les trains 2 et 3 sont encore en cours de construction et devraient être mis en service après l'exploitation stable du train 1, a déclaré Golden Pass dans un communiqué.