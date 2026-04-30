GOLDBYGOLD : Résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025

Croissance de +131% du chiffre d'affaires, porté par l'accroissement des volumes d'Or négocié

Multiplication par x5 du résultat d'exploitation à 1,4 M€, avec la progression soutenue des cours de l'Or impactant positivement la valorisation des stocks

Résultat net record de 1,2 M€, représentant une marge nette de 3,9%

Dividende porté à 0,04 € par action proposé au titre de l'exercice 2025, en hausse de +33%

Le Conseil d'administration de Gold by Gold (FR0011208693 - ALGLD), groupe français de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, a arrêté, lors de sa réunion du 29 avril 2026, les comptes annuels de l'exercice 2025 clos le 31 décembre 2025. Ces informations annuelles auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises.

Données consolidées en K€ - Normes comptables françaises 2025 2024 Chiffre d'affaires 31 565 13 673 Marge brute 2 217 953 Taux de marge brute 7,0% 7,0% Résultat d'exploitation 1 381 284 Taux de marge d'exploitation 4,4% 2,1% Résultat financier 53 -70 Résultat exceptionnel 271 -115 Résultat net consolidé 1 414 8 dont intérêts minoritaires 192 -28 Résultat net part du groupe 1 222 36 Taux de marge nette 3,9% 0,3%

Activité & faits marquants de l'exercice 2025

À l'issue de l'exercice 2025, Gold by Gold a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 31,6 M€, en forte progression de +131% par rapport à 2024, porté par l'accroissement des volumes d'Or négociés et la hausse des cours de l'Or.

La division Négoce & Affinage a traité 300 kg d'Or en 2025 (vs. 162 kg d'Or en 2024), soit une hausse des volumes de +85%, exclusivement à partir de la filiale colombienne Gold by Gold Colombia.

Ces exportations d'Or se sont déroulées dans un contexte de marché de l'Or fortement haussier l'an dernier, avec une progression de +51% du prix moyen de l'Or exprimé en euro en 2025 (106 828 € de prix moyen par kilogramme en 2025 vs. 70 909 € de prix moyen par kilogramme en 2024 - Source : World Gold Council ), qui fait suite à une hausse de +23% sur l'année 2024.

Au 29 avril 2026, le prix de l'Or s'élevait à 124 424 € [1] par kilogramme soit une hausse de +5% par rapport au cours de clôture de l'Or du 31 décembre 2025 (118 005 € par kilogramme).

Dans la continuité de l'année 2024, les activités d'affinage et d'Or tracé en France auprès de joailliers innovants et d'artisans ont continué de se contracter en 2025, l'Or retraité étant toujours privilégié à l'Or tracé dans un contexte de fort renchérissement du prix du métal jaune.

Résultats financiers 2025

La marge brute s'est établie à 2 217 K€ en 2025 contre 953 K€ un an plus tôt, soit une progression annuelle de +133%. Cette forte amélioration est liée ( i ) à la baisse du dollar par rapport à l'euro principalement au cours du 1 er semestre de l'exercice et ( ii ) à la progression soutenue des cours de l'Or tout au long de l'année 2025, impactant positivement la valorisation des stocks en fin d'exercice.

Le taux de marge brute ressort à 7,0% sur l'exercice, stable par rapport à 2024.

Le résultat d'exploitation 2025 s'est établi à 1 381 K€, avec une structure de coûts ayant peu évoluée par rapport à l'exercice 2024 (effectifs stables et hausse contenue de +20% du poste Autres achats et charges externes).

Le résultat financier est non significatif à +53 K€ en 2025, bénéficiant de gains nets de change.

Le résultat exceptionnel est positif à 271 K€, constitué d'ajustements de provisions sur les stocks d'Or immobilisés au Pérou du fait de la hausse des cours de l'Or et des variations de change.

Au final, le résultat net part du groupe ressort à un niveau record de 1 222 K€ (vs. 36 K€ en 2024), soit une marge nette de 3,9%.

Situation financière au 31 décembre 2025

Données consolidées en K€ 31/12

2025 31/12

2024 Données consolidées en K€ 31/12

2025 31/12

2024 Actif immobilisé 220 220 Capitaux propres 4 217 2 872 dont intérêts minoritaires 204 5 Actif circulant 6 857 5 695 dont stocks 3 836 2 299 Provisions 2 338 2 413 dont créances clients 1 219 1 658 dont autres créances 1 527 1 728 Dettes financières 31 94 dont emprunts financiers 31 94 Disponibilités 978 732 Autres dettes 1 201 1 268 dont dettes fournisseurs 698 762 TOTAL ACTIF 7 787 6 647 TOTAL PASSIF 7 787 6 647

La situation bilancielle de Gold by Gold s'est renforcée à l'issue de l'exercice 2025.

Les capitaux propres consolidés du Groupe s'élevaient à 4,2 M€ au 31 décembre 2025, contre 2,9 M€ un an plus tôt.

Du fait de la progression de l'activité de Négoce et de la hausse des cours de l'Or, les stocks s'établissaient à un niveau de 3,8 M€ en fin d'exercice, contre 2,6 M€ au 30 juin 2025 et 2,3 M€ fin 2024.

La trésorerie disponible était de 1,0 M€ à fin décembre et les dettes financières ont continué de diminuer, s'élevant désormais à 31 K€, constituées d'un prêt garanti par l'État (PGE).

À fin 2025, la Société bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette positive confortable de 0,9 M€.

Gold by Gold proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,04 € par action au titre de l'exercice 2025, en augmentation de +33% par rapport à l'an dernier (0,03 € au titre de 2024).

Perspectives

Dans un marché de l'Or particulièrement volatile en 2026, du fait des tensions géopolitiques et des politiques de réserves mises en œuvre par de grandes banques centrales à travers le monde, Gold by Gold poursuit le développement de ses activités de Négoce d'Or à partir de sa base colombienne.

Parallèlement, Gold by Gold dévoilera dans les prochaines semaines la naissance d'une nouvelle division pour se déployer sur un nouveau segment porteur du marché de l'Or.

A propos de Gold by Gold

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de métaux précieux. Gold by Gold bénéficie d'un modèle intégré et maîtrise l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu'à leur affinage au sein de ses propres ateliers et leur revente. Ainsi, Gold by Gold est actif dans le négoce international d'Or entre des mines et collecteurs d'Or basés en Amérique du Sud et l'Europe et dans l'affinage de l'Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 694 462 actions. Gold by Gold est coté sur Euronext Growth à Paris. Code ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 – Gold mining.

Pour plus d'informations : Goldbygold-groupe.com

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Gold by Gold

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momnes@actus.fr Actus Finance

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[1] Source : cours de fixing (AM) du LBMA ( London Bullion Market Association )