Gold Reserve dépose une plainte contre Rusoro pour infraction présumée dans la vente aux enchères de Citgo

La société minière Gold Reserve GRZ.V , cotée à Toronto, a déclaré lundi qu'elle avait déposé une plainte auprès d'un tribunal du Delaware contre Rusoro Mining RML.V pour violation présumée de ses obligations contractuelles dans le cadre d'un accord de consortium visant à soumettre une offre pour la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par un tribunal.

Une offre de 5,9 milliards de dollars d'une société affiliée à Elliott Investment Management a été recommandée comme gagnante de la vente aux enchères en août, battant l'offre de 7,9 milliards de dollars de Gold Reserve. La procédure vise à vendre aux enchères la société PDV Holding, détenue par le Venezuela, afin d'indemniser jusqu'à 15 créanciers pour des expropriations et des défauts de paiement au Venezuela.

Les deux offres comprenaient un accord avec Rusoro pour utiliser sa créance de 1,5 milliard de dollars liée à des actifs expropriés au Venezuela dans le cadre des enchères. Le juge du Delaware Leonard Stark n'a pas pris de décision quant au gagnant de la vente aux enchères, compte tenu des objections et des contestations relatives à la procédure d'appel d'offres.

"Gold Reserve demande une injonction préliminaire pour empêcher Rusoro de participer au processus de vente pendant la durée de l'action, entre autres formes de réparation", a déclaré la société minière dans un communiqué.

La plainte de Gold Reserve a été déposée sous scellés à la cour de chancellerie du Delaware. Le mois dernier, la société et les parties représentant le Venezuela ont déposé des requêtes visant à disqualifier le juge et les conseillers du tribunal en raison d'un prétendu conflit d'intérêts, requêtes qui restent en suspens.

Les avocats représentant Rusoro n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais ils ont informé le tribunal du Delaware au cours du week-end de la plainte de Gold Reserve et ont déclaré que la société examinait les documents tout en se réservant le droit de prendre des mesures.

Gold Reserve cherche à "empêcher Rusoro Mining de prendre des mesures pour conclure l'achat imminent des actions de PDV Holding", a déclaré Rusoro au tribunal.