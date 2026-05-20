Gold by Gold dévoile ses comptes annuels et une levée de fonds

Le groupe français de métaux précieux a publié ses comptes pour l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2025, marqués par l'accroissement des volumes d'or négocié et la hausse des cours du métal jaune ( 64,58% pour l'once en 2025).

Ainsi, le chiffre d'affaires du groupe est passé de 13,673 à 31,565 millions d'euros, soit une progression impressionnante de 131%. De son côté, la marge brute s'est élevée à 2,217 millions d'euros, loin des 284 000 euros enregistrés en 2024. Enfin, le résultat net part du groupe a atteint 1,222 million d'euros, contre 36 000 euros un an plus tôt.

Au niveau des perspectives, Gold by Gold estime que le marché de l'or est particulièrement volatile en 2026, du fait des tensions géopolitiques et des politiques de réserve mises en oeuvre par les grandes banques centrales. La société va poursuivre le développement de ses activités de Négoce d'Or à partir de sa base colombienne et va dévoiler dans les prochaines semaines la naissance d'une nouvelle division pour se déployer sur le segment porteur du marché de l'or des réserves.

Augmentation de capital

En parallèle à ses résultats annuels, Gold by Gold a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 1,3 million d'euros, ouverte à tous les investisseurs.

Dans le détail, cette levée de fonds, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), disposera d'un prix de souscription de 3,80 euros par titre, soit une décote faciale de 15%. La parité est de 8 DPS qui donnent droit de souscrire à 1 action nouvelle.

Le produit net de l'augmentation de capital sera intégralement affecté à l'acquisition et à la conservation d'or physique responsable dans le cadre de la nouvelle division Réserves d'or, complétant les divisions historiques Négoce d'or et Affinage.